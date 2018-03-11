Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan Ankara Büyük Elçiliği, Eko Avrasya Derneği ve Türk Dili ve Edebiyat Erzurum Şubesinin ortak düzenlediği ‘’100’ümüz Özümüz Bir’’ programının 2. gününde Azerbaycan Bulvarı Nuri Paşa Bahçesi ve 100. Yıl Kahramanlar Anıtı’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış Programına Erzurum AK Parti Milletvekilleri İbrahim Aydemir ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, Türk Dili ve Edebiyatı Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Eko Avrasya Erzurum Şube Başkanı Hikmet Eren, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Programda Azerbaycan Devlet Sanatçısı Lale Memedov’da mini bir konser verdi. Dağlık Karabağ’ı da bir gece ansızın girerek işgalden kurtarmak istediklerini vurgulayan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ‘’Biz Afrin’e girende ne dedik ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ biz de Türk Devleti’nin evladıyız, bizde gittik mi bizi de kimse durduramaz. İnşallah bir gece ansızın yolumuzu Dağlık Karabağ’a da gidip toprağımızı işgalden azat edip böyle güzel etkinliklerimizi de orada da yapacağız. Benim kalbim hep Erzurum’da benim kalbim hep vatan toprağında. Ben buradan hiç gitmem ki tekrarda geleceğim, Erzurum hep benim kalbimde.’’ diye konuştu.



Erzurum AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı ise ‘’İki bayrakla kürsüye çıktım iki devlet tek millet diyerek. Bu bayraklarda çok fazla ortak nokta var, şehidin kanı iki bayrakta da var, bağımsızlık iki bayrakta da var. Doğduktan mezara kadar biz birlikteyiz, dostlarımız müşterek, düşmanlarımız aynı, bugün ki tarihi kültürel etkinlikte de bulunmaktan mutluyuz.’’ dedi.

Anıtın kendi mahallesine yapılmasından mutlu olduğunu ifade eden Erzurum AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir ‘’Buranın benim için özel bir anlamı var, burası benim mahallem, annemin babamın oturduğu yer. Dolayısıyla park benim için çok daha yürek ferahlatan yer oldu. Belediye Başkanımız milli ruhu açığa çıkarmada çok sayıda yatırımı oldu kendisine minnettarız. Bu anıtla birlikte 100. Yıl sürekli hatırlanacak’’ diye konuştu.



Anıtın birlikteliği taçlandırmak adına önemli adımlardan biri olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, ’’Dilimiz bir, dinimiz bir, canımız bir, kanımız bir bu kadar birlikteliğimizi bugün burada Azerbaycan Bulvarı’nda Haydar Aliyev Parkı’nda taçlandırmak adına ve gelecek nesillere bu birlikteliğimizi aktarmak adına tarih bilincini aktarmak adına bugün burada anıtımızı açacağız’’ şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından anıtın açılışı gerçekleştirildi. Azeri milletvekiline Erzurumlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.