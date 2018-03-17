Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda köşeye sıkıştırılan PKK’lılar, Afrin’i terk etmeye başladı. Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen üst düzey PKK militanları, Esad rejiminin desteğiyle gece yarısı Afrin’den kaçırılarak önce Tel Rifat’a ardından da Rakka’ya götürüldü. PKK militanlarını adım adım izleyen istihbarat kaynakları, Afrin merkezde örgütün sözde üst düzey komutanlarının toplantı halinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine havalanan F16 savaş uçaklarımız, Afrin asayiş sorumlusu Abdurrahim İbrahim ve yardımcılarının bulunduğu binayı tek atışla vurdu. Bu olay üzerine PKK’da ciddi panik yaşadı. TSK ve ÖSO’ya karşı direneceklerini her fırsatta dile getiren PKK/PYD’nin lider kadrosu, Afrin’de zorunlu olarak tuttukları militanları bırakarak kaçmaya başladı.



EN KORKAĞI KANDİL KADROSU

Kaçan gruplardan en dikkat çekeni ise Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen PKK üst düzey militanları oldu. Terör örgütünün Kandil’den gelen lider kadrosunun sivil araçlarla Afrin’den kaçtığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, adım adım izlenen terör örgütü liderleri Afrin’den birer ikişer sivil araçlara binerek Basuta’ya geçti. Buradan da Neble’ye daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne geçti. Basuta’dan ayrılan ikinci kısım terörist liderleri ise buradan Tel Rifat üzerinden geçerek Fafin köyüne ulaştı. Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan PKK/PYD liderleri, Esad rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka’ya götürüldü. Terör örgütünün lider kadorosunun Afrin’i terketmesi geride kalan militan kardosunda da paniğe yol açtı. Bir kısım militanların TSK ve ÖSO ile karşı karşıya gelmek istemedikleri bu sebeple silah bıraktıkları iddia edildi. Afrin’deki sivil halk ise terör örgütü üyelerinden bazılarının silah bıraktığını doğruladı.

TRT Radyosunu dinleyin

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekâtı’yla kuşatılan Afrin’deki sivillere jetlerden bildiri attı. Türkçe ve Arapça atılan bildiride denildi. “Değerli Afrinli Kardeşlerimiz, teröristlere dur demenin zamanı geldi. Tek hedefimiz size eziyet eden terör örgütleridir. Teröristlerden, terörist mevzi ve barınaklarından uzak durun. Afrin’den ayrılmak isteyenler, TSK’nın garantisi altında olacak. Evlerinize dönün. TRT radyosunu dinleyin” denildi.

Türkiye’ye duacıyız

Afrin’de köy ve beldeleri teröristlerden temizlenen halk, yaşadıkları acı dolu günlerin ardından evlerine dönebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Burlardan birisi de Suriyeli Kürtlerden Azad Ahmed. Teröristlerin insanlara sürekli zulmettiğini söyleyen Ahmed “Karşı çıktığım için birkaç defa hapse konuldum. Harekât başlayınca insanlara silah verip zorla ‘savaşacaksınız’ dediler ama kabul etmedik. Türk askeri geldi ve bizleri kurtardı. Türk ordusuna ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Türkiye ile anlaşamadık görüşmeler devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye ile Menbiç konusundaki görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Geçen hafta 1,5 gün süren toplantı yapıldığını hatırlatan Nauert “Bir anlaşmaya varmak için hâlen çalışıyoruz. Henüz anlaşma sağlanamadı” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki Menbiç görüşmelerine değinmiş ve iki ülke arasında Menbiç’te bir model uygulamak için çabaların sürdüğünü söylemişti. Nauert, ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la ilgili, “31 Mart gecesine kadar Tillerson, ABD Dışişleri Bakanı sıfatını taşımaya devam edecek ve bakanlıkta birçok görüşme gerçekleştirecek. Ancak günlük programda yer alan sorumluluklarını Bakan Yardımcısı John Sullivan’a devretti” dedi.



ERTELENEN GÖRÜŞME 21 MART’TA

Öte yandan ABD ile Türkiye arasında kurulan üç teknik komite çerçevesinde yapılması gereken 19 Mart’taki toplandı, Tillerson’ın görevden alınması yüzünden ertelenmişti. Söz konusu görüşmenin 21 Mart’ta yapılacağı öğrenildi.