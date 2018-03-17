Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile İngiltere hattındaki yüksek gerilim, siyasal çizgiden uzaklaşarak farklı bir boyuta ulaştı. İki ülke arasında yaptırımlara kadar uzanan bu sürtüşme, yerini sahadaki gövde gösterilerine, gerilimlere bırakacak gibi duruyor.

KUZEY BUZ DENİZİ'NDE DENİZALTI ŞOVU



İngiltere ile Rusya arasındaki siyasi kriz, sahaya da yansıdı. İngiltere'nin Kuzey Buz Denizi'nde bulundurduğu nükleer denizaltı HMS Trechant buzları kırarak ortaya çıktı.

İngiliz basınında büyük heyecan yaşatan bu hamle 'soğuk savaş', 'buz kırıcı' gibi başlıklarla manşetlere taşındı.