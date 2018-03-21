Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te pazar günü düzenlenen “Afrin Kurtuluş Kongresi”nin koordinatörlüğünü yapan Kürt kökenli Hasan Şindi, Afrin’de bundan sonraki süreçte halkın evlerine dönmesini ve huzurlu şekilde yaşamasını arzu ettiklerini söyledi. Afrin’de 30 kişilik yerel meclis kuracaklarını dile getiren Şindi, “Kongreyi bitirdik, artık iş yapmaya başlayacağız. Afrin’e gidip, meclisi kuracağız. Bu meclisimizde Kürt, Alevi, Arap ve Ezidi halkımızın temsilcileri yer alıyor. Afrin polisini oluşturmak istiyoruz. Çünkü Afrin’in durumu farklı. Özgür Suriye Ordusu 1 ay Afrin’de kalacak. Afrin’i bu şekilde korumayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin desteğiyle Afrin’in yeniden kalkınacağına vurgulayan Şindi, şöyle konuştu: “En önemli şey YPG/PKK’yı tamamen Afrin’den temizlemek. Bu operasyon iyi bir şekilde geçti. Halkımızın evine dönebilmesi için bir şekilde yol açılması lazım. Allah Türkiye’den razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Afrin’i Afrinlilere vereceğiz’ diyor. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’nda sivillerin zarar görmemesi için hassasiyeti vardı. Biz istiyoruz ki Suriye’de Esed dâhil hiçbir silahlı örgüt kalmasın. Suriye’deki herkes de bunu istiyor zaten. Artık yeni bir Afrin inşa edeceğiz. Biz orada hür ve özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz. Rusya ve rejim 1 günde 170 kişi öldürdü ama Zeytin Dalı Harekâtı’nda sivillerin zarar görmemesine dikkat edildi.”