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Fransa ve İngiltere'den ilk açıklama!
14.04.2018 - 05:29 | Son Güncelleme: 14.04.2018 - 05:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı emrini verdiğini açıklamasının ardından, İngiltere Başbakanı Theresa May, "Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok. Bu kararı kolay almadık, başka çaremiz yoktu" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, "Orduya ABD ve İngiltere'ye katılma kararı verdim" dedi.
Etiketler : fransa,ingiltere,
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