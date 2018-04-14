Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu'da yıllardır devam eden savaş ortamı yeniden alevlendi. Esad'ın kimyasal silah kullanarak insanları katletmesinden sonra; Amerika, Fransa ve İngiltere harekete geçti.

SURİYE VURULDU

Rusya ve İran'ın karşı çıkmasına rağmen 3 ülke Suriye'de bazı hedefleri vurdu.

AKDENİZ KAYNIYOR

ABD Deniz Kuvvetleri, harekat öncesinde 5. ve 6. filolarını Akdeniz'e sevk etmişti.

Amerika'dan sonra İngiltere ve Fransa'da bölgeye birliklerini yönlendirmişti.

YENİ FÜZELER

Akdeniz'e konuşlanan birlikler, yeni operasyonlar için bekliyor.

Amerika tarafından yeni bir operasyonun yapılmayacağı söylense de, bölgeye konuşlanan askerler füzeleri ateşlemek için hazır.