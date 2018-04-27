Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK ve FETÖ adına çalışan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'u isteyen Trump'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rest çekmesinin ardından, Türk düşmanları yeni oyun kurmaya başladı.





HEDEF F-35 TİCARETİ



Cumhuriyetçi ve demokratların bulunduğu bir grup senatör sözde din adamı Andrew Craig Brunson'un tutuklanması nedeniyle Türkiye'ye yeni F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını engellemek istiyor.

Türkiye'nin önünü kesmek için sunulan yasa tasarısında, senatörler James Langford, Jeanne Shaheen ve Thom Tillis'in imzaları var.





MAHKEMESİ 7 MAYIS'A ERTELENDİ



FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınan ABD uruklu sözde rahip Andrew Craig Brunson cezaevinde yatmaya devam ediyor.

Son olarak 16 Nisan'da hakim karşısına çıkan Brunson için 35 yıl hapis cezası isteniyor. ABD Başkanı Trump'in tüm tehditlerine rağmen adil bir yargılama yapan Türk hakimler, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

FETÖ ve PKK için suç işleyen papaz Andrew Craig Brunson'un sıradaki mahkemesi Mayıs 2018 tarihine ertelendi.



