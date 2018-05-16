Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib'deki Şüheda (şehitler) Kampı'nda yaşayan 5 çocuklu Sekine Diyab Reşit, "Bazen orucu sahursuz tutuyoruz. Bu ramazan ayı ne olacağı belli değil. Henüz bir yardım ulaşmadı" dedi. Eşini, rejimin işkenceleri sonucu kaybettiğini aktaran Reşit "Eğer yardım getirilip bir kaç gıda kolisi dağıtılırsa tokuz, yoksa çocuklarımla aç kalırız" ifadelerini kullandı.

İdlib'de Selam kampına yeni sığınan 34 yaşındaki Doğu Gutalı Nur Ataya ise, eşinin savaşta sakat kaldığını belirterek "Geçen ramazan parasızlıktan ineklerin yediği kepekten ekmek yapıp iftar ettik" dedi. Abluka sürecinde geçirdikleri ramazan aylarında çok zor günler geçirdiklerini aktaran Ataya "Komşularımın çocukları tavuğu ve muzu görünce tanıyamadı. Annelerine sordular bu nasıl yenir diye... Bir çocuk muzu kabuğu ile yedi. Sivil toplum kuruluşları patates dağıttığı zaman ya haşlıyorduk ya da kızartıyorduk. Sonra kabuğunu atmazdık. Islatıp, temizleyip onu da yerdik" diye konuştu.

Dört engelli çocuğun annesi Hamalı Um İbrahim de "Ramazan geldi, açıkçası korkuyorum. Nasıl oruç tutup işe gideceğim bilemiyorum. Gitmezsem çocuklarım aç kalacak" ifadelerini kullandı.