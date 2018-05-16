Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İslamofobi'nin giderek arttığı Avrupa'da, bir üniversite sendikası başkanının başörtülü olduğu öğrenilince hakkında linç kampanyası başlatıldı.

Genç kadının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak ırkçılık yapanlar arasında ünlü yazarlar da yer aldı.

YAZAR PİNA VE SOSYALİST BAŞKAN DRAY'DAN IRKÇI PAYLAŞIM

Yazar Celine Pina, "Müslüman kardeşler öğrenci sendikalarına sızdı" paylaşımı yaparak İslam düşmanlığını sergilerken, Julien Dray da bu ayıba eşlik edenler arasında yer aldı.

Sosyalist bölge başkanı ve SOS ırkçılık derneğinin kurucularından olan Julien Dray, "UNEF’in kurucu üyelerinden biri olarak bu genç kadının sendika yönetimi tarafından başkan olarak kabul edilmesini üniversitelerde verdiğimiz mücadeleyi lekeleyici buluyorum" açıklamasında bulundu.