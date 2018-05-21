Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Er-Remle Hapishanesi hastanesinde tedavisi sırasında kalbine kan pıhtısı atan Filistinli tutuklu Aviysat'ın, Assaf Harofeh Hastanesine nakledilmesinin ardından yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Esirler Cemiyeti, Aviysat'ın vefatının sorumluluğunun, İsrail makamlarına ait olduğunu belirterek, hapishane idaresini, tutuklular hakkında tıbbi ihmalle suçladı.

HAMAS, İSRAİL'İ SORUMLU TUTTU

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, hastanede tedavisi sırasında kalbe kan pıhtısı atması sonucu vefat eden Filistinli tutuklu Aviysat'ın ölümünden İsrail sorumlu tutuldu.

Açıklamada, "Esirlerimize yönelik işlenen bu suçlar, cihat ruhunu, direnişi ve özgürlük umudunu öldürmeyecektir. Bu, işgal güçlerinin kara siciline eklenen yeni bir cinayettir." ifadesine yer verildi.

Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın, dün, Er-Remle Hapishanesi hastanesinde tedavisi sırasında kalbe kan pıhtısı atması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

PROTESTOCULARA MÜDAHALE

İsrail güçlerinin, Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın (53) ölümünü protesto eden cezaevlerindeki Filistinli mahkumlara müdahale ettiği bildirildi.

Filistinli Esirler ve Özgürler Heyeti Sözcüsü Mecdi el-Adra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'taki Ofer ile Necef Çölü'ndeki Nefha cezaevlerinde Filistinli mahkumların, Aviysat'ın ölümünü protesto ederek ayaklandığını ve koğuşlarda tekbir getirdiğini söyledi.

İsrail güçlerinin, cezaevlerindeki koğuşları kapatarak, Aviysat'ın ölümünü protesto eden Filistinli mahkumları engellediğini ifade eden Adra, Ofer ile Nefha cezaevlerinde gerginliğin devam ettiğini ve İsrail güçlerinin bu cezaevlerine girmeye hazırlandığını aktardı.

Kudüs kenti sakinlerinden olduğu belirtilen Aviysat'ın, 2014 yılında tutuklandığı ve 30 yıl hapse mahkum edildiği kaydedildi.