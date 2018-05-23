Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duterte, yerel televizyon kanalında uyuşturucuyla mücadele konusunda açıklamalar yaptı.

Ülkedeki uyuşturucu tacirlerine tutuklanmak için yol aramaları çağrısında bulunan Duterte, "Uzun yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman hapiste kalmanın yollarını arayın. Hapisten çıkmayın. Sizin için hiç iyi olmaz." dedi.

Polis kayıtlarına göre, Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kişi öldürüldü.

Devlet Başkanlığı görevini 30 Haziran 2016'da devralan Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı. Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde emniyet güçlerine "vur emri" vermişti.

Duterte hükümeti, insan hakları örgütleri tarafından eleştiriliyor. Bu örgütler, Filipinler hükümetinin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.