Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin İsrail katliamına karşı gelmesi, Filistin insanlarını da onurlandırıyor. Türkiye'nin katil İsrail'e karşı durmasından memnun olan bölge halkı, göstelerilerinde Türk bayrağı açıyor.

TÜRK BAYRAĞIYLA SINIRA GİTTİ

Filistinliler, İsrail'in 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı "Nekbe"yi anmak ve "Milyonluk Kudüs" gösterisi adı verilen eyleme katılmak için Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi doğusundaki İsrail sınırına akın etti. Gösteriye atıyla katılan bir Filistinli, Türk bayrağı taşıdı.

"ULUSAL DAVA İÇİN BİR MÜCADELE"

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşünü durdurmak için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini söyledi.

Büyük Dönüş Yürüyüşüne katılan Mezher, Büyük Dönüş Yürüyüşünün İsrail'in hesaplarını altüst ettiğini ve işgalcileri yıldırdığını ifade etti. Mezher, İsrail'in gösterileri sona erdirmek için uluslararası alanda çaba sarf ettiğini belirtti.

Filistinlilerin ulusal haklarını insani boyuttaki davalar için feda etmeyeceğini vurgulayan Mezher, "Bizler ulusal bir dava için mücadele ediyoruz." dedi.