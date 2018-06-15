Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Viyana’nın 10’uncu bölgesindeki Türklere ait camide kılınan bayram namazında şehrin birçok yerinden gelen Müslümanlar, gösterdikleri yoğun ilgiyle cami ve cemaatine destek oldu.

AA muhabirine konuşan Vakıf Cami Derneği Başkanı Hacı Yağcı, kapatılan camilerinde bayram namazını kılabilmenin verdiği mutluluğu ifade ederek, “Bugün cemaatimizle bayram namazımızı eda ettik, Allah'a şükürler olsun. Cuma namazını da hep birlikte eda edeceğiz.” diye konuştu.

Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) tarafından alınan izin belgesin gösteren Yağcı, Din İşleri Dairesi tarafından istenen kimi eksik belgelerin tamamlanarak söz konusu kuruma gönderildiğini, buradan gelecek belgeyle camilerinin Avusturya makamları tarafından resmen tanınacağını söyledi.

Bayram namazının ardından caminin yeniden ibatede açılması vesilesiyle cami cemaatine tatlı ikram edildi.

Eski adıyla Nizam-ı Alem Camisi Avusturya makamları tarafından geçen cuma günü ülkedeki diğer 6 cami ile beraber ibadete kapatılmıştı.

Önceki gün Din İşleri Dairesinin camiye ilişkin istediği evrakları tamamlayan dernek yöneticileri "Viyana Alperenler" ismiyle caminin tekrar hizmete girmesi için girişimde bulunmuş, daha sonra Din İşleri Dairesi, “Alperenler” isminin değiştirilmesi ve kimi düzenlemelerin yapılmasını talep etmişti. Bunun üzerine dernek yöneticileri istenen düzenlemelerin yanı sıra caminin adını "Vakıf Camisi" olarak değiştirerek, Din İşleri Dairesine resmi ibadethane için başvurusunu yenilemişti. Avusturya İslam Cemaatinden alınan geçici izinle ibadete açılan cami, Avusturya makamlarından gelecek onayı bekliyor.