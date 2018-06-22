Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen İnsan Hakları Gözlem Koalisyonunun yayımladığı raporunda, Husilerin döşediği mayınlar sebebiyle yıl başından bu yana 115 sivilin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Mayınlar sebebiyle hayatını kaybedenlerden 25'inin, yaralananlardan ise 13'ünün çocuk olduğu belirtilen raporda, Husilerin Hudeyde ilinde mayın döşemeye devam ettiği aktarıldı.

Raporda ayrıca 18 milyon Yemenlinin acil olarak insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Yemen, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.