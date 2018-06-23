Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Bogota'yı ülkenin doğusuna bağlayan otoyolun 46'ncı kilometresinde, ulaşımın da durmasına neden olan toprak kayması meydana geldi. Heyelan esnasında yolda seyir halindeki bir aracın toprak kütlesinin altında kalması sonucu 2'si çocuk, 2'si kadın 4 kişi öldü. Cundimarca yönetim bölgesinin Caqueza kenti yakınlarındaki toprak kaymasının yaşandığı bölgede çalışmalar sürerken, enkaz altında kalan başka kişilerin aranmasına da devam ediliyor. Kolombiya Ulusal Altyapı Ajansı da (ANI) yayımladığı bildiri ile heyelanda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.