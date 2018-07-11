Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın gündemindeki NSU davasında karar açıklandı. Almanya'daki Türklere yönelik cinayetleri nedeniyle yargılanan NSU örgütünün lideri Beate Zschaepe 10 farklı cinayetten suçlu bulundu. Zschape'ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

DAVAYA YOĞUN İLGİ



Duruşmaya çok yüksek izleyici ilgisi olduğu için mahkeme kapısı önünde sabah saat 5'ten itibaren sıraya girilmesine izin verildi. Özellikle Türklerin ilgi gösterdiği dava salonunun önünde uzun kuyruklar oluştu.

Akredite basın mensupları kimlik ve güvenlik kontrolünden geçtikten sonra salonda yerlerini aldı. Türk kurbanların yakınları da duruşmayı mahkee salonundan takip etti.



8 TÜRKÜ ÖLDÜRDÜ



2000-2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü tarihe dönerci cinayetleri oalrak kazınan ırkçı ve nefret saldırılarını gerçekleştirmişti.