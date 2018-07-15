Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Federal Milletvekili Martin Hohmann'ın Alman Millî takımındaki Türk kökenli oyuncuları hedef alan paylaşımıyla tartışma yaşattı.

Hohmann, önceki gün Facebook'ta, "Ölü kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla bir kare. Türkler Millî takımda olmak zorunda mı?" ifadelerinin yer aldığı bir afiş görseli paylaştı.

HOHMANN: ÜLKEMİZ İÇİN OYNAYAN ALMAN TAKIMI İSTİYORUM

Hohman, paylaşımının altına, "Gelecek dünya kupası için sahada kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla özçekim istemiyorum. Ülkemiz için kalpten futbol oynayan gerçek bir Alman Millî takımı istiyorum." yorumunda bulundu.

YEŞİLLER PARTİSİ VEKİLİ MUTLU: TÜRK DÜŞMANLIĞINA BAŞLADILAR

Açıklamaya tepki gösteren eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AfD'nin İslam düşmanlığından sonra artık Türk düşmanlığına başladığını belirtti.

Mutlu, AfD'nin bundan böyle Türk düşmanlığını açıkça dillendireceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Para birimi avroya karşı kurulan ve öncelikli olarak Avrupa politikalarını eleştiren AfD partisi, bu hesap tutmayınca ağırlıklı olarak İslam düşmanlığı ve mülteci düşmanlığında puan kazanmak için çalıştı. Herhalde bu yeterli bulunmadı ki artık açık ve net bir şekilde Türk düşmanlığına başladı. Bunun çok tehlikeli olduğunun kanaatindeyim. Hem İslam hem de Türk düşmanlığı yapan bu parti ırkçılığın ve nazizmin yayılmasını sağlayacaktır. Bu sebepten tüm demokratlar, özellikle Türkiyeli göçmenlerin çok dikkatli ve duyarlı olması şart."

"FAŞİSTLERİN MECLİS'TE NE İŞİ VAR?"

İsrail doğumlu komedyen Shahak Shapira da Hohmann'a "Faşistlerin Federal Meclis'te ne işinin olduğu" sorusunu yönelterek tepki gösterdi.

Simon Vaut adlı kullanıcı da Hohmann'ı eleştirerek, Martin Hohmann'ın Yahudi düşmanlığıyla bilindiğini ve bu nedenle Hristiyan Demokrat Birlik Partisinden (CDU) uzaklaştırıldığını yazdı.