Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Letterkenny Ordu Deposu yetkilileri, depoda sabahın erken saatlerinde bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer, patlamada 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları biri kimyasal maddelerle yaralanmış olan iki kişinin depodan çığlıklar atarak çıktığını bildirdi.

Franklin İlçe Acil Durum Yönetim Ofisi patlamadan sonra yaptığı açıklamada, yaralıların havayoluyla hastaneye götürüldüğünü ve patlamanın halk için bir tehlike arz etmediğini söyledi.