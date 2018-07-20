Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parlamentoda yapılan oylamayla kabul edilen üç maddeli kararda, Bulgaristan Hükûmeti'nin diğer AB ülkeleri ile düzensiz göç alanında geri kabul konusunda ikili anlaşmalar imzalanması yasak getirildi.

Söz konusu kararın diğer iki maddesinde de hükûmete, AB'nin göç konusunu düzenleyen Dublin Sözleşmesi ilişkin değişiklik önerilerini hazırlaması ve Bulgaristan'ın sığınmacılar politikası konusunda genel bir strateji belirlemesi talimatı verildi. Hükûmete, her iki maddeyi yerine getirmesi için 30 Eylül'e kadar süre tanındı.

Ana muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) girişimleriyle gündeme alınan görüşmelerde, BSP lideri Korneyila Ninova, her an çıkabilecek bir düzensiz göç akını dolayısıyla toplumda ciddi korkuların yaşandığını öne sürdü.

Başbakan Boyko Borisov ise Bulgaristan'ın AB ülkelerin arasından düzensiz göç konusunda çözüm bulan tek ülke olduğunu ve daima örnek gösterildiğini söyledi.

Borisov, yasadışı göç yolunda olan Bulgaristan'ın Türkiye ile anlaşıp, bu sorunu kesin bir şekilde çözdüğünü söyledi.

Başbakan Borisov, "Sınırımıza on binlerce insan dayanınca ne tel örgü ne de başka bir şey engel olabilir. Öyle bir durumda 'Ateş et' emri veren yetkili anında AIHM'e gider. Böyle birisi zaten çıkmaz." dedi.