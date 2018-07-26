Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İranlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün son dakika olarak aktardığına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a değil kendisine seslenmesi gerektiğini söyledi.

Süleymani yaptığı açıklamada, "Bir asker olarak benim vazifem Trump'ın tehditlerine cevap vermek. Tehdit dilini kullanmak isterse benimle konuşmalı Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile değil" diye konuştu.



İran Trump'tan gelen "Bir daha asla ama asla ABD'yi tehdit etmeyin aksi halde tarih boyunca birkaçının yaşadığı gibi bunun acısını çekeceksiniz." uyarısını ciddiye almadı.