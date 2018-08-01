Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere St. Petersburg Başkonsolosluğundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya'nın Salisbury davası ile ilgili tutumu, konsolosluğun kapanmasının sebep oldu. Açıklamada, “St. Petersburg'daki Büyük Britanya Başkonsolosluğu resmen kapatılmıştır. Bu adımın nedeni, Salisbury vakasından sonra Rus yetkililerin bize karşı tutumlarıdır” ifadesi yer aldı.

Mart ayında İngiltere’nin Salisbury kentinde eski Rus albayı Sergey Skripal ve kızı zehirlenmiş, bunun üzerine 28 ülke Rusya’daki diplomatlarının bazılarını ülkelerine geri çağırmıştı. Karşılık olarak da Rusya ülkesindeki 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etmişti.