Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyine giren Türk Silahlı Kuvvetleri; başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'de barış ve huzur ortamını sağladı.

AFRİN YPG'YE MEZAR OLDU



Binlerce teröristi tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etti.

GERİ DÖNECEKLERMİŞ



Amerika'dan aldığı silah ve paralara rağmen Türk askeri karşısında çaresiz kalan YPG'li hainler, bırakıp kaçtığı Afrin'e geri dönme hayalleri kurmaya başladı.

Omurgasını YPG'li teröristlerin oluşturduğu SDG'nin sözcüsü, Afrin operasyonu için hazırlık yapmaya başladıklarını açıkladı.

Sözcü, "Afrin’in özgürleştirilmesi için önümüzde bir operasyon olduğu ortada. Bunun için biraz zamana ihtiyaç var ancak operasyona ilişkin hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

DİK GELEN YATAY GİTTİ



Afrin'de Mehmetçik ile çatışmaya giren teröristlerin sonu aynı olmuştu.