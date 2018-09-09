Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un konvoyu Straseni - Calarasi otoyolunda bir kazaya karıştı. Konvoyun bir kamyonla çarpıştığı belirtildi. Kazada Dodon'un içinde bulunduğu araç takla atarken, yetkililer Dodon'un hastaneye kaldırıldığını belirtti. Moldova Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 43 yaşındaki Igor Dodon, 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı yapıyor.
Moldova Cumhurbaşkanı trafik kazası geçirdi, hastaneye kaldırıldı!
09.09.2018 - 15:44 | Son Güncelleme: 09.09.2018 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un konvoyu bir kamyonla çarpıştı. Dodon'un içinde bulunduğu aracın takla attığı belirtildi.
Etiketler : Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon,trafik kazası,
579679 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/579679.aspx
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