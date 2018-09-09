Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un konvoyu Straseni - Calarasi otoyolunda bir kazaya karıştı. Konvoyun bir kamyonla çarpıştığı belirtildi. Kazada Dodon'un içinde bulunduğu araç takla atarken, yetkililer Dodon'un hastaneye kaldırıldığını belirtti. Moldova Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. 43 yaşındaki Igor Dodon, 2016'dan bu yana Cumhurbaşkanlığı yapıyor.