ABD test etti: Yapay zekalı F-16 mı pilot kontrolündeki F-16 mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde Hava Kuvvetleri, yapay zekalı F-16 ile pilot kontrolündeki F-16'yı karşılaştırdıkları bir test uçuşu gerçekleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Hava Kuvvetleri, yapay zekalı F-16 ve pilot kontrolündeki F-16 arasında karşılaştırma yapabilmek ve yapay zekalı modeli geliştirebilmek için test uçuşları yapıldı. F-16'ların biri yapay zeka tarafından diğeri ise ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Frank Kendall tarafından kontrol edildi.

Uçuşu yapay zekânın gerçek zamanlı uçuşunu görmek ve gelecekte hava muharebelerindeki rolünü “kamuoyuna kanıtlamak” için yaptığını belirten Hava Kuvvetleri Bakanı, “Buna sahip olmamak bir güvenlik riski. Bu noktada bunu yapmak zorundayız.” dedi.

Saatte 885 kilometrenin üzerinde bir uçuş hızıyla gerçekleştirilen deneyde, yapay zeka tarafından kontrol edilen F-16, yerden 1000 feet (yaklaşık 305 metre) yükseklikte bir savaş pilotu tarafından kontrol edilen ikinci bir F-16 ile it dalaşına girdi.

YAPAY ZEKA OTONOM ATEŞLEME YAPABİLİR

Uçuşun sonunda savaş uçağından memnun ayrılan Kendall, hala öğreniyor olsa da savaşta ateş edip etmemeye karar verme konusunda yapay zekaya güvenebileceğini yeterince gördüğünü söyledi. Yapay zeka askeri havacılıktaki en büyük gelişmelerden birine işaret ediyor.

ABD Hava Kuvvetleri, ilki 2028 yılına kadar faaliyete geçecek olan binden fazla insansız savaş uçağından oluşan yapay zeka destekli bir filo planlıyor. Bu fikre karşı çıkan silah kontrol uzmanları ve insani yardım grupları, yapay zekanın bir gün insanların kontrolü dışında otonom olarak, yani kendi kendine karar vermesi üzerine, bombaları ateşleyebileceğinden endişe ediyor.