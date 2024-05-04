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Hamas Kahire'ye ulaştı! Ateşkes teklifine cevap verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hamas Kahire&#039;ye ulaştı! Ateşkes teklifine cevap verecek

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hamas'ın yetkili heyeti, İsrail'in son ateşkes teklifine cevap vermek üzere Mısır'a ulaştı. İsrail ile Hamas'ın görüşmelerinin başladığı açıklandı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, ateşkes için müzakereler devam ediyor. 

4 Mayıs Cumartesi günü, Hamas'ın yetkili heyeti İsrail ile görüşmek ve son ateşkes teklifine cevap vermek üzere Kahire'ye gitti.  ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns'ün de müzakerelere katılmak üzere Kahire’de olduğu belirtildi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan da görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini ve nihai amacın 'tam bir ateşkes' ve 'İsrail'in Gazze'den geri çekilmesi' olduğunu söyledi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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