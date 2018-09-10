Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin eylül ayı dönem başkanı olduğu BM Güvenlik Konseyi (BMGK), uluslararası barış ve güvenlik oturumunda ilk kez “yolsuzluk ve çatışmalar” konusunu görüştü.

Guterres, konseyde yaptığı konuşmada, yolsuzluğun çatışmaları tetikleyebileceğine ve çatışmalar arttıkça da yolsuzluğun arttığına dikkati çekti.

Yolsuzluğun zengin, fakir, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde bulunduğuna işaret eden Guterres, “Dünya Ekonomik Forumunun tahminlerine göre, yolsuzluğun maliyeti en az 2,6 trilyon doları ya da küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 5'ini buluyor. Dünya Bankasına göre ise işletmeler ve bireyler her yıl bir trilyon dolardan fazla rüşvet veriyor.” diye konuştu.

Yolsuzluğun siyasi ve sosyal kurumların çöküşünü hızlandırdığını ifade eden Guterres, yolsuzluğun istikrarsızlık, şiddet, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ve yasa dışı silah ticaretiyle bağlantılı olduğunu ve terörü finansa etmek için kullanılabileceğini söyledi.

BM GÜVENLİK KONSEYİNDE İLK KEZ “YOLSUZLUK” OTURUMU

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise BMGK'nin ilk kez “yolsuzluk ve çatışmalar” konulu bir toplantı düzenlediğine dikkati çekerek, yolsuzluğun istikrarsızlığı, şiddeti ve terörü körüklediğini belirtti.

Savaş ve çatışmaların önlenmesine her yıl milyonlarca dolar para ayrıldığını ve Uluslararası Şeffaflık Örgütüne göre dünyada yolsuzluğun en fazla yapıldığı 10 ülkeden 9'unun BMGK'nin gündeminde yer alan ülkeler olduğunu dile getiren Haley, BM'yi ise yolsuzlukla mücadeleyi çoğu zaman gözardı etmekle eleştirdi.

Yolsuzluğun bölgesel ve küresel sorun olduğunu, uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini ifade eden Haley, Venezuela, Nikaragua, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve İran'da hükümetleri yolsuzlukla suçladı.

Arap Baharı'nın başladığı Tunus'u örnek veren ve yolsuzlukların protestolara, protestoların ise çatışmalara ve savaşlara neden olduğunu anlatan Haley, “Yolsuzluk yapan rejimler göz ardı edilemez ve bu sorun sessizce ele alınamaz. Güvenlik Konseyi, barış ve güvenlik taahhüdünü yerine getirecekse yolsuzluğa değinilmelidir.” ifadelerini kullandı.