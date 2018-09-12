Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Las Vegas'ın kuzeyindeki bir lisenin bahçesinde silahlı saldırı yapıldı. Las Vegas Emniyet Sözcüsü Eric Leavitt, konuya ilişkin açıklamasında, ilk belirlemelere göre olayda bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis çevredekilere olay yerine yaklaşmama uyarısı yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ABD'de okul bahçesinde silahlı saldırı
12.09.2018 - 03:48 | Son Güncelleme: 12.09.2018 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Las Vegas kentinde lise yerleşkesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : abd,silahlı saldırı,
580017 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/580017.aspx
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