Guterres, The Atlantic dergisine verdiği mülakatta, "ABD'nin yumuşak gücü azalıyor." ifadesini kullandı.

İsim vermeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile başlattığı "ticaret  savaşına" atıfta bulunan Guterres, "ABD, bugün ticaret ve birtakım konularla  uğraşıyor. Daha önce uluslararası ilişkilerde baskın bir rolü olan Amerikan  toplumunun bugün ilgisi daha az." değerlendirmesine yer verdi.

Genel Sekreter Guterres, "Dünya parçalara ayrılmış bir durumda ve  Soğuk Savaş'ın bitmesinden bu yana Amerika önderliğindeki düzen henüz  tanımlanmamış çok sayıda gücün etkin olduğu bir düzene doğru gidiyor, ABD'nin ve  dünyanın bu yeni duruma alışması gerekiyor." görüşünü paylaştı.