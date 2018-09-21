Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Viktorya Gölü’ndeki Ukara ve Bugorora adaları arasında yolcu taşıyan ’MV Nyerere’ isimli feribot dün Ukara Adası yakınlarında alabora olmuş ve batmıştı. Tanzanyalı yetkililerin yaptıkları son açıklamada, feribot faciasında hayatını kaybedenlerin sayısının 126’dan 136’ya yükseldiği bildirildi. Açıklamada, feribotun kapasitesinin 101 kişi olmasına rağmen karşın feribotta 200’den fazla yolcunun olduğu kaydedildi.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, yaşanan facia sebebi ile ülkede 4 günlük yas ilan etti.

1996 yılında Viktorya Gölü’nde batan başka bir feribotta 500 kişi hayatını kaybetmişti. 2012 yılında aynı gölde yaşanan diğer bir kazada da 145 kişi yaşamını yitirmişti.