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5 aylık bebek tema parkta kalp krizi geçirdi! Annesi cezaevine gönderildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5 aylık bebek tema parkta kalp krizi geçirdi! Annesi cezaevine gönderildi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere'de bir tema parkında 5 aylık olduğu öğrenilen bebek kalp krizi geçirdi. Talihsiz bebek hastaneye kaldırılırken annesi ise tutuklandı.

İngiltere'de Legoland Windsor tema parkında henüz 5 aylık bebek kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan bebek hastaneye kaldırıldı. 

ANNE 'İHMAL'DEN TUTUKLANDI

27 yaşındaki anne, ''yaralanmaya neden olacak şekilde'' çocuğu ihmal şüphesiyle tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı.

BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

Çocuk İstismar Soruşturma Birimi'nden Det Con Zoe Eele, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle, kalp krizi geçirdikten sonra hastanede durumunun kritik olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Legoland Windsor Resort'taki ekiple yakın bir şekilde çalışıyoruz. Kamuoyundan olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınmasını ve bu üzüntülü dönemde çocuğun ailesine saygı duymasını rica ediyorum."

"BAŞKA ŞÜPHELİ YOK"

Polis olayla ilgili başka şüpheli aramadıklarını söyledi. Tema parkından yapılan açıklamada ise şu sözler yer aldı: "Perşembe günü genç bir misafir hastalandı... Tam eğitimli ilk yardım ekibimiz, acil servisler gelene kadar acil müdahaleyi gerçekleştirdi. Devam eden soruşturmada Thames Vadisi Polisini desteklemeye devam edeceğiz." 

(Kaynak: BBC)

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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