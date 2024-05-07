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Brezilya'yı sel vurdu! Ölü sayısı 84'e çıktı, 100'den fazla kişi kayıplara karıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Brezilya&#039;yı sel vurdu! Ölü sayısı 84&#039;e çıktı, 100&#039;den fazla kişi kayıplara karıştı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 84'e, kaybolanların sayısı 111'e çıktı.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 84'e, kayıpların sayısının 111'e yükseldiği belirtildi.

100 BİNDEN FAZLA KİŞİ EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Silahlı kuvvetlerin de destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında 14 bin 500 personelin görev yaptığı kaydedilen açıklamada, 30 uçak ve 182 botun yardımıyla 25 kişinin felaket bölgelerinden kurtarıldığı ifade edildi.

Seller ve maddi hasarlardan 840 bini aşkın kişi olumsuz etkilenirken, 121 bin 957 kişi ise evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yerel basında çıkan habere göre, bir milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlara erişmekte ciddi zorluk çekiyor ve 98 kasabada ise elektrik ve internet hizmeti tamamen çöktü.

FELAKET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaket bölgesini iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını sözünü vermişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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