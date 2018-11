Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, AB ile varılan anlaşma taslağının kabinesiyle yaptığı toplantıda kabul edildiğini açıklamasının ardından peş peşe istifa haberleri geldi. Birleşik Krallık Brexit Bakanı Dominic Raab, AB ile varılan anlaşmayı gerekçe göstererek istifa etti. Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Anlaşmada yer alan Kuzey İrlanda ile ilgili düzenlemenin, Birleşik Krallık'ın bütünlüğüne gerçek bir tehdit olduğuna inanıyorum. İkinci olarak Birleşik Krallık'ın ayrılmasına ilişkin olarak AB'ye ucu açık veto yetkisi veren düzenlemeyi destekleyemem” dedi. Ardından da Kuzey İrlanda Bakanı Shailesh Vara istifa ettiğini duyurdu. Daha sonra İş ve Emeklilik Bakanı Esther McVey ile Brexit Bakanlığında Devlet Bakanı olarak görev yapan Suella Braverman da istifasını duyurdu. Kabineden başka istifalarının gelebileceği belirtiliyor. Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Jonson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.



MAY, ANLAŞMAYI SAVUNDU

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May ise hükûmetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasına ilişkin “Bu, 29 Mart 2019'da AB'den problemsiz ve sistemli bir şekilde ayrılmamıza imkan sağlayan ve ulusal çıkarlarımıza uygun bir ilişki için çerçeve çizen bir taslak anlaşmadır” dedi. Brexit anlaşmasının İngiltere'ye kendi sınırlarının, yasalarının ve parasının kontrolünü yeniden eline alma imkânı vereceğini belirten May, anlaşmayla ülkede istihdamın ve güvenliğin de korunacağını kaydetti.

BREXIT ANLAŞMASI 25 KASIM'DA ONAYLANACAK

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Brexit müzakerecisi Michel Barnier, Brüksel'de bir araya geldi. Tusk ve Barnier, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada "Olağanüstü bir şey olmazsa, Brexit anlaşmasına nihai şeklini vermek ve resmiyet kazandırmak için Avrupa Konseyi toplantısı düzenleyeceğiz. Toplantı 25 Kasım Pazar günü yapılacak" dedi.