ABD Büyükelçiliği:"ABD, Türkiye'nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz."
ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye açıklaması
17.11.2018 - 12:52 | Son Güncelleme: 17.11.2018 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Büyükelçiliği:"ABD, Türkiye'nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz."
Etiketler : abd,türkiye,
589137 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/589137.aspx
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