Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) başvuruların bugün sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı ifade edildi.

ÖSYM Başkanlığının Twitter adresi üzerinden yapılan paylaşımda, 4 Nisan'da başlayan LYS başvurularının bugün sona ereceği hatırlatıldı.

LYS başvuruları ile sınav ücreti bilgilerinin ÖSYS kılavuzunda yer aldığı belirtilerek, sınav ücret ödeme bilgilerinin bankadan ödeme yapacak adaylar için yarın mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapacak adaylar için yarın saat 23.59'da sona ereceği vurgulandı.

Başvuru süresinin bugün sona ereceği ve sürenin uzatılmayacağı kaydedildi.

'Puan türü' değişikliği uyarısı

Ayrıca, puan türü değişen yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, puanlarının hesaplanabilmesi için Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS) başvuru yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından, yükseköğretim kurumlarında bulunan yüksekokulların kapatılarak bünyesinde yer alan programların fakültelere aktarılması nedeniyle, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzunda merkezi yerleştirmede YGS puanı ile öğrenci alacağı duyurulan programlara, LYS puanı ile öğrenci alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Duyuruda, puan türü değişen programlara örnek olarak antrenörlük eğitimi, perfüzyon alanları gösterildi.

2017-ÖSYS'de, yüksekokulların kapatılması nedeniyle fakültelere aktarılan ve bu doğrultuda puan türü değişen, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan yükseköğretim programlarını tercih etmek isteyen adayların, LYS puanlarının hesaplanabilmesi için 2017-LYS'lere başvuru yapmaları gerektiği bildirildi.