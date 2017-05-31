Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya hükümeti ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasındaki barışın ilk uygulama bölgesi Orejon'da, Türkiye'nin yaklaşık bin 800 metre yükseklikte inşa ettirdiği yeni okullarına kavuşan bölge sakinleri, Türk halkına "barış ve bolluk içinde bir hayat" diledi.

Kolombiya Andlarındaki küçük mezra Orejon'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına geçen yıl haziran ayında başlanan ve Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un bu ay ortalarında lokum dağıtarak hizmete açtığı okul, Orejon'da büyük sevinç ve takdirle karşılandı.

Antioquia yönetim bölgesindeki Briceno kenti kırsalında kalan ve buradan karayoluyla dört saatte ulaşılan bölgede, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) kendilerine kazandırdığı bu eserin sevincini yaşayan Orejonlular, AA muhabirine konuştu.

"Bu okul herkese yeni fırsatlar sunacak"

Bernardo Jesus Pelaes Correa, barış süreci öncesinde yoğun çatışmaların yaşandığı Orejon'daki topluluğun lideri ve ilk öğretmeni olarak, Türkiye'nin inşa ettirdiği okulun, tüm kırsalda görmek istedikleri bir gelişmişlik sembolü olduğunu söyledi.

Bir zamanlar Kolombiya'nın en fazla kara mayını döşenmiş yeri olan Orejon'un zirvesinde Türk mimarisinden izler taşıyan bu yeni okulun, civardaki herkese yeni fırsatlar sunacağını vurgulayan Correa, daha önce Kolombiya Kahve Üreticileri Federasyonu tarafından yaptırılan eski okulun zaten ömrünü tamamlamış olduğunu dile getirdi.

"Bu cömert halk her gün barış ve bolluk içinde yaşasın"

"Bölgedeki şartların Türkiye'yi bazen zorladığını biliyorum." diyen Correa, Türklerin insanlık için önemli bir kültüre sahip olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Benim, dünyayla paylaşacak büyük değerlere ve tarihe sahip Türkiye'ye mesajım, minnettir. Türkiye bize, bu okulla yeni bir ufuk sundu. Dileriz ki bize böyle bir fırsat veren bu cömert halk da tüm fertleriyle her gün barış ve bolluk içinde yaşasın. Ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki bütün çalışmalarında başarılı olsunlar."

"Türkleri her zaman köyümüze bekliyoruz"

Orejon'da kahve üreticiliği yapan Hernan Moreno da okulu çocukları için çok büyük bir değişim olarak gördüğünü ifade etti. Türkiye'nin gelecekte de yanlarında olmasını isteyen dört çocuk babası Moreno, "Türkleri her zaman köyümüze bekliyoruz. Onlara çok minnettarız." dedi.

TİKA Bogota Program Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan da Orejon'un ve okulun önemine dikkat çekti. "Bu okul barış sürecinin pilot bölgesi olan yörenin, sosyal ve eğitim hayatında ciddi bir değişiklik yapacak." ifadesini kullanan Özkan, TİKA'nın yeni projelerle bundan sonra da bölgenin dönüşümüne katkı vermeye devam edeceğini söyledi.