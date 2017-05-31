Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Organize Sanayi (KOS) Bölgesi'nde 2012'de eğitime başlanan Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mezunlarına istihdam garantisi veriyor.

Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, KOS'ta eğitim veren Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Milli Eğitim Bakanlığınca proje okulu ilan edildiğini söyledi.

MEB ve KOS Bölge Müdürlüğü işbirliğince eğitim veren okulun müfredatında ve yönetiminde sanayicilerin de söz sahibi olacağını aktaran Kütükcü, okulun idareci ve öğretmen atamalarında ise niteliğin ön şart olarak aranacağını vurguladı.

Kütükcü, bu okulun Türkiye'nin 8'inci proje okulu olduğuna dikkati çekerek Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.







ÖĞRENCİLERE BURS VE İSTİHDAM GARANTİSİ

KOS'taki liseyi kentin en çok tercih edilen meslek lisesi haline getirmek için öğrenci ve öğretmenleri teşvik edici mekanizmalar hayata geçireceklerini anlatan Kütükcü, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize ücretsiz servis imkanı sunuyor, burs ve istihdam garantisi veriyoruz. Artık sanayicilerin ihtiyacı olan vasıflı insan kaynağı buradan yetişecek ve bu okulun mezunları işsiz kalmayacak. Eğitimci niteliğini artırmak ve daha kaliteli bir eğitim süreci yürütmek için çalışıyoruz."