Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen 2017 LYS sonuçları açıklandı. Rakamlara göre, 214 bin kontenjan boş kalırken; uzmanlar bu sayının 300 bini bulabileceğini öngörüyor. Rehber Danışman Ahmet Alkayış, 2017 LYS’de herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih döneminin önemli bir fırsat olduğunu hatırlattı. Ek tercihlerin ağustosun son haftası ya da eylülün ilk haftası arasında yapılabileceğini belirten Alkayış, adaylara şu tavsiyelerde bulundu: İlk tercihte bir programa yerleşemeyen adayların üzülmemeleri gerekir. ÖSYM tarihinde son 6 yılda ilk defa bu kadar boş kontenjan ortaya çıktı. Açık öğretimlere getirilen puan türleri, öğretmenliklere gelen 240 bin başarı sırası ve sınavsız geçişin kaldırılması boş kontenjan sayılarını artıran gerekçeler. Adaylar bu son fırsatı iyi değerlendirip ideallerindeki mesleğe ve üniversiteye kavuşabilirler. Ek yerleştirme dönemi tercih yapıp yerleşemeyen adaylar için bir avantaj. Bu avantaj iyi değerlendirilmeli. Tercih yapacak aday sayısı azaldı. Ayrıca merkezî yerleştirmeyle bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip olmadıkları için rakiplerimizin sayısı epeyce azalmış sayılır. Adayın istemediği herhangi bir tercih geldiğinde, aday ister üniversite kaydını yapsın, isterse yapmasın bir sonraki yıl üniversite sınavına girdiğinde diploma notu yarı yarıya düşecek. Hedefi net olan aday yeniden üniversite sınavlarına hazırlanabilir. İdealinizdeki meslek için bir yıl çok uzun bir süre

değil.

Şartlara dikkat!

Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet gibi şartları tam olarak karşılamayan programların tercih edilmemesi gerekir. Şartlarını taşımadığınız için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacak.

“Tercih Süresi” içerisinde tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Bildirimi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemesi gerekir. Ücreti yatırmayan adayların tercih işlemleri

geçersiz sayılacak.

Haber Merkezi