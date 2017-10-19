Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 23-24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.YKS'nin soru dağılımı da belli oldu.Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacağı bildirildi..