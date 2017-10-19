Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 23-24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.YKS'nin soru dağılımı da belli oldu.Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacağı bildirildi..
YÖK'ten Yükseköğretim Kurumları Sınavı açıklaması
19.10.2017 - 15:10 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 15:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 23-24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek, adaylara toplam 160 soru yöneltilecek.
Etiketler : YÖK,Yükseköğretim Kurumları Sınavı,YKS,
512622 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/512622.aspx
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