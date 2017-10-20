Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Kosova'nın başkenti Priştine'deki Hasan Priştina Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından kullanılan iki sınıf ve iki odayı restore etti.

İHH, restorasyonunun yanı sıra bölüme sandalye, masa, kitaplık ve kitap yardımında bulundu.

Restorasyonun ardından Filoloji Fakültesinde düzenlenen törene, İHH Yönetim Kurulu Üyesi Osman Atalay, Priştine Üniversitesi ile Türk Dili ve Edebiyat bölümü yetkilileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Atalay, burada yaptığı konuşmada, İHH olarak Filoloji Fakültesinin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını kaydederek, bundan sonra da ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Son yıllarda işsizliğin artmasıyla Balkanlar'dan Avrupa'ya göçün yaşandığını hatırlatan Atalay, sivil toplum örgütlerine Balkanları unutmamaları, özellikle de eğitime yönelik projelerin desteklenmesi doğrultusunda çağrıda bulundu.

Atalay, “Balkanları önemsiyoruz. Bizim tarihimizde özel bir yeri var, bu bölgede yaşayan soydaşlarımız akrabalarımız ve dindaş kardeşlerimiz var. Afrika'nın belki su kuyularına, gıdaya ihtiyacı var ama Balkanlar'ın en önemli ihtiyacı sağlık ve eğitim malzemeleri. Bu alandaki yardımlar çok daha önemli.” diye konuştu.