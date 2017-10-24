Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Özhan Ünverdi, 13 yılda Gobi Çölü’nden Sahra Çölü’ne, Sibirya’dan Norveç’e, Fas’tan Kırgızistan’a kadar 4 kıta, 43 ülke gezip motosikletiyle yaklaşık 160 bin kilometre yol katetti. Ünverdi bu sürüvenin 2003 yılında İngiltere’de doktora öğrencisiyken okula daha ucuza gidip gelebilmek için aldığı mopetle başladığını söyledi. Yolda olmanın insana çok şey öğrettiğini ifade eden Ünverdi, en çok aklında kalanları, kendinde en çok iz bırakanları da anlattı. Ünverdi “Yalnızca bir kere Moğolistan’da çölde takla attım. Bu da kendi hatamdan kaynaklanan bir kazaydı, küçük sıyrıklarla atlattım. Dil problemlerini ise Batı’da İngilizce, Asya’da ise çeviri programları vasıtasıyla aşmaya çalışıyoruz. Gideceğim yerlerin ana dilindeki temel cümlelerini öğrenmeye çalışıyorum. Bugüne kadar nereye gittiysem hep misafirperverlik gördüm, özellikle de motosiklet kullananlar yardımcı olmaya çalıştı. Bunları sanılanın aksine çok parayla da yapmadım, para biriktirerek, lüks hayat yerine kamp yaparak, yemeğimi kendim pişirerek, minimum gider ve minimum harcama ile bu kadar ülkeyi görme şansım oldu” diye konuştu.