ALES sınav sonuçları açıklandı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Eğitim Haberleri / Ajanslar
ALES sonuçları ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı. Öte yandan ikinci ALES sınavının başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak.
2024 yılının ilk oturumu olan ALES/1 sınavı ÖSYM tarafından düzenlendi. Merakla beklenen sınav sonuçları ÖSYM’nin sitesinden erişime açıldı. Sınava girenler sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
İkinci ALES sınavının başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak.
Sınav da 28 Temmuz'da gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 16 Ağustos günü paylaşılacak.
ALES-3 NE ZAMAN?
Üçüncü ALES sınavına başvurular 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.
Sınavlar 17 Kasım'da uygulanacak. ALES/3 sonuçları da 6 Aralık'ta açıklanacak.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Eğitim
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar