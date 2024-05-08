ALES sınav sonuçları açıklandı

ALES sonuçları ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı. Öte yandan ikinci ALES sınavının başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

2024 yılının ilk oturumu olan ALES/1 sınavı ÖSYM tarafından düzenlendi. Merakla beklenen sınav sonuçları ÖSYM’nin sitesinden erişime açıldı. Sınava girenler sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

İkinci ALES sınavının başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak.

Sınav da 28 Temmuz'da gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 16 Ağustos günü paylaşılacak.

ALES-3 NE ZAMAN?

Üçüncü ALES sınavına başvurular 1-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Sınavlar 17 Kasım'da uygulanacak. ALES/3 sonuçları da 6 Aralık'ta açıklanacak.