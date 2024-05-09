Adaylara tavsiye: Çalışmayı bırakın, test çözün

LGS, YKS, KPSS... Sınav mevsimi geliyor. Eğitimciler haziranda ter dökmeye hazırlanan adayları uyardı: O soruyu çözeyim bu konuyu da halledeyim diye saldırmayı bırakın. Çalışma süresi geride kaldı. Artık deneme zamanı.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - LGS ve YKS’de zaman daralıyor. Eğitimci Bilal İbrahim Bacaksız, adaylara ve ailelerine tavsiyelerde bulundu. Sınav stresiyle başa çıkmanın yollarını anlatan Bacaksız, günlük ya da haftalık aktivitelerin değiştirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bacaksız “Bu süreçte öğrencilerde ‘ona saldırayım, bu soruyu çözeyim, bu konuyu da halledeyim’ gibi yaklaşımlar oluyor. Artık çalışma süresi biraz geride kaldı, yapılması gereken şey performans denemeleri çözmek. ‘Ben 165 dakikalık sınav süresini nasıl yetiştirebilirim?’ sorusunun cevabını 160, 150, 130 dakikaya çekmeye çalışarak bulsunlar. Sınav saati kaçtaysa sabah o saatte otursunlar ve sınav sisteminde nasıl bir durumdalarsa o durumda bolca deneme çözsünler” dedi.