Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Avrupa ve Orta Asya’nın en iyi 200 üniversitesi sıralamasında yüzde 1’de yer alan tek Türk üniversitesi oldu. QS University Rankings tarafından, Gelişen Avrupa ve Orta Asya ülkelerini (Emerging Europe and Central Asia - EECA) kapsayan ‘’En İyi İlk 200 Üniversite’’ araştırmasının sonuçları 16 Ekim’de açıklandı. Üniversite ilk 200 üniversite arasında bu yıl iki basamak yükselerek 7. sırada yer aldı ve bu sene de Türkiye’den ilk sırada listeye girdi. Boğaziçi Üniversitesi Fakülte Başına Makale sayısında bölgesel olarak en güçlü üniversitelerden biri olarak 3. sırada yer aldı.