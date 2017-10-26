Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Sistemde yeni bir revizyon gündemde değil" dedi. Bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Saraç, "Testlerle ilgili değişiklik olmaz" diye konuştu.

Saraç şu açıklamalarda bulundu:

Yeni sistemde konsept değişiyor. Bir takım dersler önemsiz, bir takım dersler önemli noktasından hareket kesinlikle yok. Bazen yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Biz felsebe grubu dedik. Zaten biz felsefe grubu dediğimizde felsefenin dışlanmadığını kabul etmemiz lazımdı.

"SORU BAŞINA DÜŞEN SÜRE ARTIYOR"

Şimdi de rehber hocalara yönelik bir bilgilendirme yapacağız. Bı sınavın hangi bileşenlerden oluştuğunu anlatıyoruz. Bu öğrenci dostu bir sınav. Öğrenciyi de ezberden kurtaran bir sınav. Kurgumuz bir alana önem vermek değil. Sözel sayısal okuryazarlık sorgulanacak. Soru başına düşen süre artıyor.

SİSTEME GETİRİLEN ELEŞTİRİLER

(Yeni sistem İmam Hatip liselerini olumsuz etkiler mi?) Bir sistem getiriliyor ise bir okulun aleyhine sonuç üretmesi söz konusu olamaz. Meslek liseleri de İmam Hatipler de diğer liselerin de hiçbirinde mağduriyet söz konusu değil. Bizim gündemimizde revizyon söz konusu değil. Sınav sürelerine ilişkin değişiklikler yapılabilir.