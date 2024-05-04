İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Mayıs 2024 02:53 - Güncelleme: 4 Mayıs 2024 02:58 - Güncelleme:

Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilköğretim kademesinde okutulan yabancı öğrenci sayısını açıkladı. Tekin, 1 milyon 6 bin yabancı uyruklu öğrenci olduğunu söyledi.