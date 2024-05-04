İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Eğitim Haberleri / Türkiye Gazetesi
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilköğretim kademesinde okutulan yabancı öğrenci sayısını açıkladı. Tekin, 1 milyon 6 bin yabancı uyruklu öğrenci olduğunu söyledi.
ESMA ALTIN ANKARA - Türkiye’de ilköğretim kademesinde okutulan yabancı öğrenci sayısına ilişkin milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili güncel rakamları paylaştı.
Tekin, şubat ayı itibarıyla Suriye, Irak, Afganistan, İran, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Türkmenistan başta olmak üzere 160 farklı ülkeden 1 milyon 6 bin yabancı uyruklu öğrenciye eğitim-öğretim hizmetleri sunulduğunu söyledi. Bakan Tekin, eğitim hakkının anayasa ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alındığına dikkat çekti.
Düzenleyen: Baki Sancak - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi