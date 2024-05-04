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İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İlköğretim rakamları açıklandı: Bir milyon yabancı uyruklu öğrenci var

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilköğretim kademesinde okutulan yabancı öğrenci sayısını açıkladı. Tekin, 1 milyon 6 bin yabancı uyruklu öğrenci olduğunu söyledi.

ESMA ALTIN ANKARA - Türkiye’de ilköğretim kademesinde okutulan yabancı öğrenci sayısına ilişkin milletvekillerinin yazılı soru önergesini cevaplayan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili güncel rakamları paylaştı.

Tekin, şubat ayı itibarıyla Suriye, Irak, Afganistan, İran, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Mısır, Kazakistan, Türkmenistan başta olmak üzere 160 farklı ülkeden 1 milyon 6 bin yabancı uyruklu öğrenciye eğitim-öğretim hizmetleri sunulduğunu söyledi. Bakan Tekin, eğitim hakkının anayasa ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alındığına dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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