LGS’ye bir ay kala uzmanlar uyarıyor: Yapamayacağım demeyi bırakın

Uzmanlar, LGS için son düzlüğe giren adaylara tavsiyelerde bulundu: "Planlı ve verimli çalışın. “Yapamayacağım” demeyi bırakın. Bol bol deneme çözün. Tekrar yapın ve eksiğiniz olan konulara ağırlık verin. Son düzlükte eksiklikleri doğrultusunda yoğun, planlı ve verimli şekilde çalışarak zamanını değerlendiren öğrenciler fark atacak.”

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2 Haziran’da yapılacak. Öğrenci ve velilerdeki stres artıyor. Sınava giren her 100 öğrenciden sadece 20’sinin bir okula yerleşecek olmasını, bu stresin sebebi olarak açıklayan Bahçeşehir Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Direktörü Sibel Durak, eğer kazanılmak istenen okul Anadolu, Fen ya da Sosyal Bilimler Lisesi ise yerleşme oranının yüzde 12’ye düştüğüne dikkat çekti. Sibel Durak soru çözme düzeni, konu tekrarı, eksik veya anlaşılmayan derslerin sistemli çalışılmasıyla başarı oranının artırılabileceğini belirtti.

Son bir ayda eksiklikleri doğrultusunda yoğun, planlı ve verimli şekilde çalışarak zamanını değerlendiren öğrencilerin sonuca ulaşmaya yakın olacağını belirten Durak, aksi bir durumda ise emeğin boşa gidebileceği ifade etti. Durak sözlerini şöyle sürdürdü: Koşucular, maratonun sonuna yaklaşırken fiziki yorgunluğun yanında psikolojik olarak da yorulur. O ana kadar iyi giden tempoları yavaşladığı için bu durum, ‘hayali bir duvara tosladıkları’ şeklinde sembolize edilir. Bu süreci iyi yönetemeyenler maalesef ki, o ana kadarki çabalarının karşılığı olmayan bir sonuç alır. Benzer durum LGS hazırlığı sürecindeki öğrencilerde de görülmektedir. Sınava birkaç ay kala yorulan, umudunu yitiren, çalışsa da olmayacağını düşünen ve bu sebeple temposunu azaltan öğrencilere sık rastlarız. Öncelikli önerimiz, vazgeçmeden çalışmaya devam edilmesi. Sınav sorularını görmeden öngörüde bulunmak mümkün değil. Sorular her alanın uzmanları tarafından hazırlanıyor. Burada üst sıralarda yer alacak öğrencileri belirleyecek ders matematik olacaktır. Ancak temel olarak öğrencilerin hepsinin hedefi tüm derslerden, tüm sorulardan yapabilecekleri en iyi neti çıkarmak olmalıdır.