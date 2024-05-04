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YKS için 40 günlük hapis!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS için 40 günlük hapis!

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM’nin “kozmik odası” kapılarını kapattı. Kitapçıkları basacak personel, 40 gün dünyadan izole olacak, dışarı çöp bile çıkmayacak.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - ÖSYM’nin 8-9 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev alacak personelin yaklaşık 40 gün dış dünyadan izole yaşayacakları kapalı matbaa dönemi başladı.

Bu sürece katılan personel, aileleri de dâhil olmak üzere YKS sonuna kadar hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kuramayacak. Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan merkezde, günde 200 bin soru kitapçığı basılacak.

Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için bu süre zarfında dışarı çıkarılmayacak. Kapalı merkezde kullanılan her türlü müsvedde kâğıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları da toz hâline getirilecek.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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