Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye´de yaşayan Suriyeli mülteci çocukların eğitimlerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kolları sıvadı. Türkiye’de yaşayan 1 milyonu aşkın okul çağındaki mülteci çocuğun 533 bini eğitim görürken; kimisi çalışmak zorunda olduğu, kimisi Türkçesi yeterli olmadığı için dersleri anlama sıkıntısı yaşadığı, kimisi ise arkadaşları tarafından dışlandığı gerekçesiyle velisi tarafından okula gönderilmiyor. MEB, öğrenim gören mülteci çocukların ve gençlerin herhangi bir şekilde fiziksel şiddete, ayrımcılığa veya kötü muameleye uğramaması ve eğitimlerinden geri kalmaması için çalışmalarını hızlandırdı. Damla Peker ANKARA