Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Türkiye, KTMÜ'nün kuruluşundan bu yana geçen 22 yılda üniversiteye 398 milyon dolar bütçe tahsis etti. Bunun 179 milyon doları yatırımlar için harcandı." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan ve Bişkek ekonomisine katkısı dikkate alındığında bunun paha biçilemez olduğuna dikkati çeken Balcı, "Türkiye devleti ve hükümetinin alicenaplığı ile KTMÜ, yatırım açısından Kırgızistan'daki devlet kurumları arasında birinci konuma geldi.” dedi.

KTMÜ'nün "örnek ve ilklerin üniversitesi" haline geldiğinin altını çizen Balcı, “Üniversitede 13 ülkeden 5 bin 383 öğrenci öğrenim görüyor. Bugüne kadar 6 bin 869 mezun verdik. Bu mezunlar 5 kıtada 33 ülkede üniversitelerini başarıyla temsil ediyorlar. Mezunlarımızın yüzde 85’i ile iletişim halindeyiz.” diye konuştu.

Balcı, Kırgız hükümeti tarafından tahsis edilen 84 hektar alan üstünde kurulan ve 117 bin metrekarelik kapalı alan içeren modern ve çağdaş kampüste fakülte ve yüksek okulların yanı sıra akademik birimler, konferans ve toplantı salonları, televizyon ve radyo stüdyoları, sosyal tesisler, kütüphaneler, sağlık merkezi, araştırma ve uygulama merkezleri, açık ve kapalı spor kompleksleri, laboratuvarlar, öğrenci evleri ve lojmanların yer aldığını sözlerine ekledi.

Kırgızistan Milli İstatistik Komitesi verilerine göre, KTMÜ, 2016-2017 döneminde ülke genelinde inşaat sektörüne yatırım yapan yerli ve yabancı kurumlar arasında 9. sırada yer alıyor.

Türkiye, 1995'te Kırgızistan ile ortak kurduğu KTMÜ'ye 22 yılda 398 milyon dolar bütçe ayırdı. Bunun 179 milyon doları yatırımlara harcandı.

Yapılan yatırımlar arasında fiziki altyapının geliştirilmesi ve Cengiz Aytmatov Kampüsü’nün kuruluşu da bulunuyor. Kırgız hükümetinin tahsis ettiği merkez kampüs binasının bakımı ve onarımı da bu bütçeyle yapıldı.

Yatırımların 90 milyon dolar tutarındaki kısmı son 7 yılda yapıldı.