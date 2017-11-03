Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde, 4 Guatemala polisinin katılımıyla Türkiye’de Temel Atış Eğitimi Kursu düzenlendiği duyuruldu.

Polis Temel Atış Eğitimi Kursu’nda katılımcı polislere tabanca ve makinalı tabanca ile çeşitli atış teknikleri, atış eğitimleri ile genel emniyet kuralları hakkında temel bilgiler ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim sonunda katılımcılar, eğitimlerden çok memnun kaldıklarını ve ülkelerine döndüklerinde tecrübelerini diğer polislerle paylaşacaklarını ifade etti. Katılımcılar, bazı ülkelerden alınan eğitim programlarına kıyasla Türkiye tarafından verilen eğitimlerin daha kaliteli olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile güvenlik iş birliği içerisinde olan ülkelerin emniyet teşkilatları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle polis eğitim kurumları arasında eşgüdüm ve iş birliğinin sağlanması amacıyla 2007'den bu yana "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" yürütülüyor.